Vincenzo Andronaco si è trasferito in Germania per lavorare come operaio edile e successivamente ha aperto un negozio di frutta e verdura a Amburgo. Ha fondato un gruppo che distribuisce specialità gastronomiche italiane, con nove centri di distribuzione e dieci punti vendita tra supermercati e bistrot. Il suo team conta circa 300 dipendenti. La sua esperienza rappresenta un esempio di imprenditoria italiana all’estero.

Vincenzo Andronaco ha lasciato la Sicilia per lavorare come operaio edile in Germania, ha aperto un negozio di frutta e verdura a Amburgo, ha creato un gruppo che commercializza specialità gastronomiche italiane con 9 centri di distribuzione, 10 supermercati e bistrot, 300 dipendenti. Dalla società creata in un garage al ristorante tre stelle Michelin ci sono storie di successo dell’imprenditoria italiana, con migliaia di posti di lavoro creati, a scorrere i nomi dei 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 2 giugno. Gioconda Gritti con il marito ha avviato a Brusaporto (Bergamo) il ristorante tristellato ‘Da Vittorio’, oggi è un gruppo da 635 dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I nuovi Cavalieri del lavoro. Da Orogel a La Sportiva. Premiate le eccellenze

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