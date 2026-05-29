’I Luoghi del Tempo’ Debutto con Fo e Jannacci

Notizia in breve

La sedicesima edizione del festival “I Luoghi del Tempo” è iniziata oggi in Maremma con una serata dedicata alla memoria, alla narrazione e alla musica d’autore. L’evento, che si protrarrà fino al 17 giugno, comprende incontri, spettacoli, concerti e passeggiate nei luoghi più suggestivi della zona. Tra gli artisti presenti, ci sono stati esibizioni di figure note nel panorama musicale e teatrale, che hanno contribuito all’apertura della manifestazione.