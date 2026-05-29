’I Luoghi del Tempo’ Debutto con Fo e Jannacci
La sedicesima edizione del festival “I Luoghi del Tempo” è iniziata oggi in Maremma con una serata dedicata alla memoria, alla narrazione e alla musica d’autore. L’evento, che si protrarrà fino al 17 giugno, comprende incontri, spettacoli, concerti e passeggiate nei luoghi più suggestivi della zona. Tra gli artisti presenti, ci sono stati esibizioni di figure note nel panorama musicale e teatrale, che hanno contribuito all’apertura della manifestazione.
Sarà una serata dedicata alla memoria, al racconto e alla musica d’autore ad aprire oggi maggio la sedicesima edizione de “I Luoghi del Tempo”, il festival diffuso che fino al 17 giugno attraverserà la Maremma con incontri, spettacoli, concerti e passeggiate nei luoghi più suggestivi del territorio. L’inaugurazione del festival si svolgerà a Pian di Rocca, nel comune di Castiglione, con un evento dedicato ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo, in collaborazione con ’Fondazione Fo Rame’. Alle 18, ad aprile la rassegna, sarà Jacopo Fo con la passeggiata-racconto ’Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo’, accompagnato dal giornalista... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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