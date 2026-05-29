I libici ci hanno teso una trappola | l'attivista racconta il fermo della Flotilla

Un attivista ha dichiarato che i libici hanno teso una trappola durante il fermo di una flottiglia. Secondo quanto raccontato, l’evento sarebbe stato pianificato in modo da sorprendere i partecipanti. La testimonianza è stata rilasciata a un programma di Fanpage, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le conseguenze dell’episodio. La vicenda riguarda un'operazione di controllo o blocco di un gruppo di attivisti coinvolti in attività nel Mediterraneo.

“È stata veramente una trappola”. Così Marco Contadini della Global Sumud Flotilla racconta a Scanner Live, il programma di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, il fermo in Libia dei dieci attivisti diretti a Gaza. In studio con lui anche Maria Elena Delia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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I libici si sono scusati? E gli iberici? Pregiatissimo @Antonio_Tajani forse dovreste essere voi a porgere delle scuse per non aver adottato alcun provvedimento preventivo concreto contro quei squallidi personaggi della flotilla. Essi rappresentano nient’altro ch x.com

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