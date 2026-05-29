I giovani Spurs stravincono sui Thunder Wembanyama gigantesco La serie si deciderà a gara-7

Notizia in breve

I giovani Spurs hanno battuto i Thunder con un punteggio di 118-91, portando la serie a gara-7. Wembanyama ha segnato 28 punti e preso 10 rimbalzi, mentre Castle e Harper hanno contribuito all’attacco. I campioni in carica hanno subito una serata negativa di Shai, che non è riuscito a incidere come di consueto. La partita si è giocata in modo deciso e senza sorprese fino all’ultimo quarto.