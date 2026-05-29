I giovani Spurs stravincono sui Thunder Wembanyama gigantesco La serie si deciderà a gara-7
I giovani Spurs hanno battuto i Thunder con un punteggio di 118-91, portando la serie a gara-7. Wembanyama ha segnato 28 punti e preso 10 rimbalzi, mentre Castle e Harper hanno contribuito all’attacco. I campioni in carica hanno subito una serata negativa di Shai, che non è riuscito a incidere come di consueto. La partita si è giocata in modo deciso e senza sorprese fino all’ultimo quarto.
Impressionanti. I giovani Spurs stravincono Gara 6 a San Antonio, spazzano via i Thunder 118-91 e forzano la decisiva Gara 7 della serie playoff di finale della Western Conference. Victor Wembanyama, il gigante francese, imperversa, ritrova energie dirompenti e così i superpoteri cestistici, Stephon Castle e Dylan Harper, le guardie al secondo e primo anno, dominano sul perimetro su entrambi i lati del campo. I texani in 48’ di partita, al Frost Bank Center, non vanno mai sotto nel punteggio. Sembrano loro i campioni in carica, la squadra che vanta la sicurezza di chi ha già dimostrato tutto, quella più lucida con la stagione in bilico. La difesa neroargento, la bussola della serie, torna a brillare, limita Oklahoma City ad appena 91 punti, al 37% dal campo, al 25% da 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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