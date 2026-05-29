Dal 27 giugno 2026, a Sesto San Giovanni, apre la tappa italiana di Jurassic World: The Experience, un’attrazione immersiva dedicata ai dinosauri. L’evento si svolge in una location dedicata e permette ai visitatori di immergersi nel mondo preistorico. La manifestazione ha già attratto otto milioni di persone in tutto il mondo. L’esposizione rimarrà aperta nel corso dell’estate.

Dal 27 giugno 2026, Sesto San Giovanni accoglie l’unica tappa italiana dell’esperienza immersiva che ha già conquistato otto milioni di visitatori nel mondo. Tra animatronica iperrealistica e scenografie monumentali, il T. rex ruggisce a pochi chilometri dal Duomo. MilanoSesto diventa l’Isola Nublar: l’arrivo dell’esperienza immersiva più attesa dell’estate. Immaginate di varcare un cancello e sentire, nell’aria ferma di un’estate milanese, il calore umido di una foresta tropicale. Poi un fruscio. Poi un’ombra lunga quanto un palazzo. Dal 27 giugno 2026, chi si presenta al civico 576 di Viale Italia a Sesto San Giovanni non troverà uno spazio espositivo qualsiasi: troverà l’Isola Nublar. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I dinosauri invadono Milano: Jurassic World: The Experience apre a MilanoSesto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calvi, apre il Jurassic Samnium: 7 percorsi e dinosauri nel boscoÈ stato inaugurato il Jurassic Samnium, un'area naturale che presenta sette percorsi tra alberi e ponti tibetani, i quali attraversano il bosco.

Leggi anche: A Calvi apre il ‘Jurassic Samnium’, il parco avventura con i dinosauri

A Milano arrivano i dinosauri con Jurassic World: The ExperienceJurassic World: The Experience approda a Milano per la sua unica tappa italiana: una delle esperienze immersive più spettacolari di sempre. L'articolo A Milano arrivano i dinosauri con Jurassic World: ... msn.com

Jurassic World: la spiegazione del finale del filmA più di vent’anni dagli eventi di Jurassic Park, Jurassic World (leggi qui la recensione) di Colin Trevorrow prova a rilanciare il mito creato da Steven Spielberg trasformando il vecchio parco dei ... cinefilos.it