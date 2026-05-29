Gualdo Tadino ha annunciato un calendario estivo con oltre 100 eventi. La presentazione è stata fatta dal sindaco e dagli assessori alla cultura e al turismo. La programmazione comprende manifestazioni di vario genere, pianificate per tutta la stagione estiva. La città si prepara a ospitare numerosi appuntamenti rivolti a residenti e visitatori. La lista completa degli eventi è stata comunicata in una conferenza pubblica, senza ulteriori dettagli sui singoli appuntamenti.

GUALDO TADINO – Ci sono oltre 100 appuntamenti nel calendario dell’estate gualdese, che è stato presentato dal sindaco Massimiliano Presciutti, affiancato dagli assessori Gabriele Bazzucchi, Giorgio Locchi e Marco Parlanti. "Abbiamo costruito una programmazione attrattiva per tutti i gusti e le età – ha detto il sindaco – con eventi che renderanno l’estate appassionante e coinvolgente, nonostante un budget contenuto coperto quasi totalmente da contributi pubblici. Ringrazio gli assessori Bazzucchi e Locchi, che da febbraio hanno avuto incontri con gli stakeholders, costruendo un ricco programma che animerà la città fino a settembre con "I Giochi de le Porte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I cento eventi d’estate. Gualdo Tadino si muove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gualdo Tadino, dopo 150 anni si svela “Il segreto dell’iride”: un libro celebra la storica manifattura RubboliIl prossimo 9 maggio, Gualdo Tadino ospiterà un evento dedicato alla storia e alla tradizione della manifattura di ceramiche Rubboli, attiva da oltre...

Terremoto, lieve scossa a Gualdo TadinoNel pomeriggio del 4 aprile, in Umbria, una lieve scossa di terremoto è stata registrata a circa 4 chilometri a est di Gualdo Tadino, in provincia di...

Argomenti più discussi: I cento eventi d’estate. Gualdo Tadino si muove; Gualdo Tadino: presentato il calendario degli eventi estivi 2026; La 1000 Miglia torna in Umbria: il 12 giugno passerà da Assisi, Foligno, Gualdo Tadino e Gubbio; Il Partito democratico dell'Umbria punta 'ad un ampliamento della base'.

Più di 50 eventi per 'Gualdo Tadino, Natale da vivere insieme'Sono oltre una cinquantina gli eventi che proporrà Gualdo Tadino, Natale da vivere insieme. Con luci, tradizioni ed emozioni che animeranno dal prossimo 30 novembre, per oltre un mese, la città con ... ansa.it