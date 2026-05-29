Dodici sculture dell’artista Paolo Ballerani, intitolate “Cavalli amati”, sono state esposte in una mostra. Le opere raffigurano cavalli con criniere appuntite, ferri che richiamano armi antiche e dettagli in bronzo che sembrano raccontare storie di epoche passate. Le sculture trasmettono un’immagine di cavalli in armatura, evocando temi di mito e guerra.

Criniere appuntite come aculei, ferri antichi che richiamano le armi degli eroi greci, bagliori bronzei che narrano storie remote: eccoli i “Cavalli amati“, le dodici recenti opere dell’artista Paolo Ballerani. Sfilano nell’allestimento, bellissimo, curato dall’Associazione Gruppo inArte, alla prigione di San Francesco, lo spazio riqualificato adiacente al Choco Shop del museo Città del Cioccolato. Figure nobili, potenti e visionarie, i cavalli del maestro Ballearni, indossano armature, memorie e segni del tempo. Tra mito, bellezza e inquietudine contemporanea, ogni opera racconta una tensione profonda tra libertà e difesa, accompagnando il visitatore in un viaggio poetico nell’immaginario di uno degli artisti più originali del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I “cavalli amati“ ora indossano l’armatura . La mostra di Ballerani rimanda al mito e alla guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man rimanda a due tragiche storie vere legate alla seconda guerra mondiale

“Parthenope. La Sirena e la città”: il mito immortale di Napoli in mostra al MANNAl Museo Archeologico Nazionale di Napoli è in corso una mostra intitolata “Parthenope.

Si parla di: I cavalli amati ora indossano l’armatura . La mostra di Ballerani rimanda al mito e alla guerra; Cavalli Amati: la mostra a Perugia con le opere di Ballerani.