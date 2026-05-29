I capolavori di Hokusai dipinti con lacca Urushi

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vacheron Constantin ha presentato una nuova collezione di pezzi unici intitolata “Métiers d’Art – Tribute to Great Civilisations”. La collezione si ispira alla civiltà dell’antico Giappone e include opere che integrano tecniche di decorazione tradizionali, come la lacca Urushi. Tra i pezzi, sono presenti raffigurazioni ispirate ai capolavori di Hokusai, dipinti con questa tecnica. La collezione è composta da orologi con dettagli artigianali e decorazioni raffinate, realizzati in edizioni limitate.

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Vacheron Constantin ha appena svelato la nuova collezione di pezzi unici “Métiers d’Art – Tribute to Great Civilisations”, quest’anno basata sulla civiltà dell’antico Giappone. I quadranti sono veri e propri capolavori in miniatura realizzati con la tecnica millenaria della lacca Urushi, arricchita con frammenti d’oro e polvere di madreperla (Maki-e). I maestri artigiani di Kyoto, in collaborazione con la manifattura di Ginevra, hanno riprodotto sul minuscolo spazio del quadrante le celebri stampe del pittore Hokusai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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