i capolavori di hokusai dipinti con lacca urushi

Notizia in breve

Vacheron Constantin ha presentato una nuova collezione di pezzi unici intitolata “Métiers d’Art – Tribute to Great Civilisations”. La collezione si ispira alla civiltà dell’antico Giappone e include opere che integrano tecniche di decorazione tradizionali, come la lacca Urushi. Tra i pezzi, sono presenti raffigurazioni ispirate ai capolavori di Hokusai, dipinti con questa tecnica. La collezione è composta da orologi con dettagli artigianali e decorazioni raffinate, realizzati in edizioni limitate.