I canali di Amsterdam | passeggiate e tour in barca

Da laprimapagina.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amsterdam è nota come la “Venezia del Nord” per il suo sistema di canali storici, riconosciuto dall’UNESCO dal 2010. La città offre passeggiate lungo le vie d’acqua e tour in barca, che permettono di esplorare il centro storico da una prospettiva diversa. I canali sono un elemento distintivo dell’urbanistica locale, con numerosi ponti e edifici storici affacciati sull’acqua. La rete di canali si estende per circa 100 km, attraversando diversi quartieri.

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Amsterdam è conosciuta in tutto il mondo come la “Venezia del Nord” grazie al suo spettacolare sistema di canali storici, patrimonio dell’UNESCO dal 2010. Passeggiare lungo questi corsi d’acqua è uno dei modi migliori per scoprire la città, osservando l’architettura tipica del XVII secolo, le case mercantili strette e ornate, e l’atmosfera unica che caratterizza la capitale olandese. Il centro storico è attraversato dai tre canali principali: Herengracht, Keizersgracht e Prinsengracht. Herengracht, noto come “canale dei Signori”, è fiancheggiato da eleganti dimore dei mercanti più facoltosi dell’epoca d’oro olandese. Passeggiando lungo il canale si possono ammirare facciate decorate, ponti pittoreschi e piccoli giardini nascosti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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