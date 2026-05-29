Lunedì sera si svolge uno spettacolo musicale in piazzale Roma, organizzato da Radio Bruno Estate. L’evento prevede un concerto di artisti noti, con esibizioni previste sul palco all’aperto. L’accesso è libero e aperto al pubblico. La serata inizia nel tardo pomeriggio e prosegue fino a sera. Non sono stati annunciati limiti di età o restrizioni particolari. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Per il grande show musicale Yoga Radio Bruno Estate lunedì sera sul grande palco in piazzale Roma, a Riccione, saliranno anche Tommaso Paradiso, che alla cittadina rivierasca ha dedicato il suo intramontabile tormentone estivo, e Tim Kamrad, cantautore e produttore tedesco, diventato star internazionale con il singolo "I Believe" e con la hit radiofonica "Be Mine". Condotta da Enrico Papi e Noemi, che tra l’altro regalerà al pubblico anche alcuni suoi successi, la serata dalle 20 in poi ospiterà pure Aiello, Angie, Bambole di Pezza, Delia, Eddie Brock, Francesca Michielin, Gard, Le Vibrazioni, nonché Leo Gassmann, Levante, Michele Bravi, Serena Brancale, Tredici Pietro e Shade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I big della musica in piazzale Roma

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