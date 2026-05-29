Hope in Action a Milano una grande serata di solidarietà

Da vanityfair.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si è svolta una serata di beneficenza organizzata dall’Associazione Realmonte ETS. Numerosi partecipanti si sono riuniti per sostenere i progetti di solidarietà promossi dall’associazione. Durante l’evento sono stati raccolti fondi attraverso donazioni e aste di beneficenza, con l’obiettivo di finanziare iniziative a favore di persone in difficoltà. La serata ha visto anche interventi e momenti di intrattenimento.

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Un evento coinvolgente, che ha riunito sostenitori, aziende partner, rappresentanti del mondo imprenditoriale e ospiti dello spettacolo, tutti accomunati dal medesimo obiettivo: trasformare la solidarietà in azioni concrete. Gli ospiti presenti alla serata sono stati invitati a prendere parte ad alcune visite esclusive presso ArmaniSilos, per poi accomodarsi all'interno del Teatro, dove si è svolta la cena evento. Sul palco, Gianluca Gazzoli e Francesca Cavallin, conduttori della serata, i quli, in total look Giorgio Armani, hanno accompagnato il pubblico in un racconto fatto di testimonianze, emozioni e condivisione. Nel corso della... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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