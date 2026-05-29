Dopo la fase a gironi e i quarti di finale, ai Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio è arrivato il momento delle semifinali: chi vince vola alla gara per l’oro, chi perde invece si dovrà contendere un posto sul podio. E’ il momento quindi di definire la zona medaglie. Ci si gioca tutto il 30 maggio alla Swiss Life Arena di Zurigo: alle 15.20 i padroni di casa della Svizzera “ospitano” la Norvegia. Gli elvetici, medaglia d’argento ai Mondiali 2024 e 2025, sanno di avere sul ghiaccio amico la chance della vita. Partono da favoriti contro gli scandinavi, che vantano come miglior piazzamento della loro storia un 4° posto nel 1951, potendo contare anche su uno Sven Andrighetto sin qui da 13 punti (4+9), ma non solo: perché elementi come Denis Malgin e Roman Josi ne hanno totalizzati rispettivamente 12 (4+9) e 11 (5+6). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, ai Mondiali 2026 è il momento delle semifinali

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Highlights: Czechia vs Italy | 2026

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