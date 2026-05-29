hip hop watches lo smartwatch pop si veste di mille colori

Hip Hop Watches ha presentato nuove varianti di colore per la collezione Hero, uno smartwatch dal design vivace. Le nuove versioni si distinguono per le tonalità accese e diversificate, pensate per un pubblico giovane. La collezione mantiene il suo stile distintivo, con cinturini e quadranti disponibili in più combinazioni cromatiche. La novità riguarda esclusivamente le varianti estetiche, senza modifiche tecniche o funzionali.

di Enrico Turati L’universo Hip Hop Watches si espande con l’introduzione di nuove varianti cromatiche per la collezione Hero.NEXT, la linea di smartwatch che fonde lo spirito pop del brand con le più moderne funzionalità tech. Nato a Milano nel 1985, Hip Hop ha rivoluzionato il settore trasformando l’orologio in un accessorio di libertà e colore; oggi, quella filosofia si evolve in un dispositivo intelligente pensato per la dinamicità quotidiana. Il design di Hero.NEXT mantiene i tratti distintivi della Maison: linee morbide, cassa rotonda da 41 mm in ABS nero e l’uso del silicone naturale “soft touch”, materiale ecofriendly, ipoallergenico e riciclabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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