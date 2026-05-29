Herpes band in concerto alla festa di quartiere dei Mattaccini
Sabato 6 giugno alle 21:30, la band Herpes si esibirà durante la festa di quartiere dei Mattaccini, organizzata dalla Magistratura locale con il patrocinio comunale. L’evento si terrà in piazza e coinvolgerà la comunità del quartiere. La band, nota a livello locale, proporrà il suo repertorio musicale in un concerto pubblico. La serata è aperta a tutti e si svolgerà all’aperto, senza altre iniziative previste in contemporanea.
Sabato 6 giugno ore 21:30, in occasione della Festa di Quartiere organizzata dalla Magistratura dei Mattaccini con il patrocinio del Comune di Pisa, la band pisana localmente nota H.E.R.P.E.S. si esibirà presso il parco giochi di Via Abba nel quartiere di Porta a Lucca.La band, il cui nome è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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