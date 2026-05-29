Herpes band in concerto alla festa di quartiere dei Mattaccini

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 21:30, la band Herpes si esibirà durante la festa di quartiere dei Mattaccini, organizzata dalla Magistratura locale con il patrocinio comunale. L’evento si terrà in piazza e coinvolgerà la comunità del quartiere. La band, nota a livello locale, proporrà il suo repertorio musicale in un concerto pubblico. La serata è aperta a tutti e si svolgerà all’aperto, senza altre iniziative previste in contemporanea.