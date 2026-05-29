Hen – Storia di una gallina | vita piume e libertà
Ovvio che la memoria del pubblico cinefilo vada immediatamente a due opere molto simili tra loro, seppur uscite a decenni di distanza, con il secondo pensato come omaggio al capostipite. Stiamo parlando ovviamente di EO (2022) e del capolavoro a cui si ispira, l’imprescindibile Au hasard Balthazar (1966) di Robert Bresson. E con quell’incipit che può riportare alla mente anche l’animato Galline in fuga (2000), ecco che la ricetta è servita. Ci troviamo qui a parlare di Hen – Storia di una gallina, film che fin dal titolo non nasconde ciò a cui la trama ci metterà davanti. Perché, come per i due succitati film che vedevano protagonista in. 🔗 Leggi su Screenworld.it
HEN - Storia di una gallina | Trailer italiano | Dal 28 maggio al cinema
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