Preparate i fazzoletti e alzate il volume, perché lo spoiler è ufficiale: l’era di Petal è ufficialmente cominciata. Ariana Grande è tornata e lo ha fatto con il botto, sganciando Hate that i made you love me, il primissimo singolo che lancia il suo attesissimo ottavo album in studio. Questo pezzo non è solo una nuova hit da ascoltare in loop, ma segna un momento di svolta totale nella sua carriera. Si tratta infatti della primissima traccia pubblicata sotto la sua nuovissima etichetta indipendente, la BabyDoll Music (sempre in licenza con Republic Records ). Traduzione? Ari ha deciso di prendere totalmente in mano le redini del suo gioco e della sua musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hate that I made you love me, testo e significato del nuovo singolo di Ariana Grande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

*REACTING TO* HATE THAT I MADE YOU LOVE ME BY ARIANA GRANDE | AG8 IS HERE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ariana Grande, sui social arriva il teaser del nuovo singolo “Hate That I Made You Love Me”

Ariana Grande annuncia il suo nuovo singolo “Hate That I Made You Love Me”Ariana Grande ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Hate That I Made You Love Me”, che sarà il brano principale del suo ottavo...

Temi più discussi: Ariana Grande, l'anteprima del brano Hate That I Made You Love Me; I fiori nascono tra le crepe: Ariana Grande annuncia il nuovo album Petal; Ariana Grande torna con petal, il suo ottavo album in uscita venerdì 31 luglio 2026; Ariana Grande, hate that i made you love me è il nuovo singolo, testo e audio.

Ariana Grande, hate that i made you love me è il nuovo singolo, testo e audio x.com

Il prossimo singolo di Ariana Grande 'hate that i made you love me' ha una durata di 3 minuti e 18 secondi. (Via Amazon Music) reddit

ARIANA GRANDE hate that i made you love me il nuovo singoloAriana Grande pubblica oggi il singolo hate that i made you love me, primo estratto dall’ottavo album in studio petal, in uscita il prossimo 31 luglio. newsic.it

Ariana Grande’s 'Hate That I Made You Love Me' lyrics aren’t about who you think they areEverything we know about the song’s meaning. msn.com