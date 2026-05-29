L’attore ha dichiarato che il caos non deve essere eliminato, ma gestito. Ha parlato delle sue esperienze personali, delle ferite e delle sfide affrontate nel corso della vita, inclusi i trent’anni e le decisioni prese. Nell’intervista, ha condiviso anche il suo percorso nel cinema e come le scelte fatte abbiano influito sul suo cammino. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri o altre tappe della carriera.

Ci sono persone che, durante un’intervista, danno l’impressione di sapere esattamente dove vogliono arrivare. Hanno risposte precise, percorsi chiari, un racconto ordinato di se stesse. Ti parlano del lavoro, dei progetti, dei successi, dei prossimi obiettivi. Tutto sembra avere una direzione definita. Poi ci sono persone che, mentre parlano, sembrano ancora attraversare le proprie domande. Come Haroun Fall. Perché la sensazione, durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è stata quella di trovarsi davanti qualcuno che non stava semplicemente raccontando la propria carriera, ma che stava provando a mettere ordine dentro una serie di frammenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Haroun Fall, l’intervista all’attore: “Il caos non va eliminato, bisogna imparare a gestirlo”

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