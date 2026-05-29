In Europa sono stati segnalati 13 casi di Hantavirus, con tre decessi, e alcuni pazienti sono ricoverati. Nel frattempo, le autorità sanitarie si concentrano su Ebola. In Francia, Spagna e Olanda è stato avviato un trial con un farmaco sperimentale contro l’Hantavirus. I pazienti coinvolti sono stati sottoposti a trattamenti con questa terapia ancora in fase di sperimentazione.

Mentre l’attenzione delle autorità sanitarie si concentra su Ebola, il focolaio di Hantavirus conta 13 casi e 3 decessi, con diversi pazienti ricoverati nel Vecchio Continente. Proprio in risposta all’emergenza sanitaria legata alla nave Mv Hondius, la Commissione Europea ha coordinato l’invio delle prime 1.400 dosi di un trattamento antivirale sperimentale verso i Paesi membri che ne hanno fatto richiesta: Francia, Spagna e Paesi Bassi. “Questa operazione segna un passo cruciale nella gestione di un patogeno per il quale, ad oggi, non esistono terapie o vaccini ufficialmente approvati”, afferma a LaSalute di LaPresse Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus: farmaco sperimentale a Francia, Spagna e Olanda. Di che si tratta

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