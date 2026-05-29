Anne Hathaway ha rivelato di aver sofferto per dieci anni di una grave malattia all’occhio sinistro, che l’ha resa cieca in quel occhio. La situazione è peggiorata nel periodo tra i 30 e i 40 anni, coincidente con il massimo della sua carriera. Solo recentemente ha subito un intervento chirurgico per risolvere il problema. La sua condizione è stata mantenuta segreta fino a ora.

Anne Hathaway, nei cinema italiani con il sequel di Il diavolo veste Prada e Mother Mary, ha parlato recentemente di un serio problema di salute che l’ha colpita dai 30 ai 40 anni, proprio durante il periodo più intenso della sua carriera hollywoodiana: è rimasta cieca dall’occhio sinistro. La rivelazione è arrivata durante un’intervista al podcast Popcast del New York Times, trasmesso il 22 aprile scorso. Per spiegare il livello di gravità della situazione, Hathaway spiegato di aver raggiunto quella soglia governativa oltre la quale si ricevono assistenza e sussidi per i non vedenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Popcast (@popcast) Tutto è cominciato nel 2013, durante le riprese di Interstellar, il film di fantascienza diretto da Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ha sofferto per 10 anni fino all’intervento: Anne Hathaway rivela la verità sulla malattia all’occhio

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