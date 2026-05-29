L'Iran e gli Stati Uniti hanno concluso un accordo che prevede il blocco del programma nucleare iraniano e il transito senza limiti nello stretto di Hormuz. La bozza dell'intesa necessita ancora dell'approvazione dell'amministrazione americana. La firma definitiva dipende dal via libera di un massimo esponente dell'amministrazione statunitense. La possibilità di una fine del conflitto si avvicina, ma resta da attendere l'ok finale.

La fine della guerra sembra più vicina: l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo ma serve il via libera finale di Donald Trump. Lo afferma il giornalista di Axios Barak Ravid su X. Trump ha chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Cosa prevede l'accordo I negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare i negoziati sul programma nucleare iraniano, ma il presidente Trump deve ancora dare la sua approvazione definitiva. Lo hanno riferito ad Axios due funzionari statunitensi e una fonte regionale coinvolta negli sforzi di mediazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, l'accordo per la fine del conflitto: dallo stop al nucleare al transito (illimitato) a Hormuz, cosa prevede l'ultima bozza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accordo Usa-Iran: dal nucleare allo Stretto di Hormuz. Cosa prevede la bozza dell’intesaUna bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran riguarda il nucleare e lo Stretto di Hormuz.

Guerra in Iran, un accordo è davvero possibile o sarà un conflitto lungo? Hormuz, navi da guerra e nucleare: cosa sappiamoLe testate iraniane riportano una nuova apertura verso un accordo di pace con gli Stati Uniti, ma la Casa Bianca smentisce, definendo le...

Temi più discussi: Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; Gli USA attaccano navi e iraniani. Trump: Un accordo grandioso o niente; Guerra, Usa-Iran verso accordo. Da Hormuz all'uranio: cosa sappiamo; Accordo Iran-Stati Uniti, che cosa prevede la bozza e su quali punti si discute ancora.

Dov'è finito l'accordo di pace #Usa #Iran?Stiamo andando verso una nuova guerra? x.com

L'accordo con l'Iran si avvicina mentre la guerra in Medio Oriente si dirige verso la chiusura reddit

Guerra Usa-Iran, attacco americano al sud: colpito sito per lancio di missili e navi in autodifesaGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta del 25 maggio. La firma dell'accordo fra Iran e Usa è slittata e lo Stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora ... ilmattino.it

Iran, la guerra in diretta: accordo raggiunto su tregua di 60 giorni, manca solo ok di Trump. Israele attacca Beirut, Teheran colpisce base americanaLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Secondo Axios accordo raggiunto su tregua di 60 giorni, manca solo ok di Trump ... fanpage.it