Nella notte, un drone russo ha sorvolato la territorio romeno e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale nella città di Galati, al confine con l’Ucraina. L’incidente ha provocato due feriti. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi all’edificio. La polizia locale ha avviato indagini per accertare le cause e l’origine del drone. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Nella notte un drone russo ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale della città di Galati, al confine con l’ Ucraina, provocando due feriti. In risposta, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19. “Ho convocato oggi alle 11 il Consiglio supremo di difesa nazionale per discutere le implicazioni del più grave incidente che abbia colpito il territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Adotteremo misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa”. Lo annuncia su X il presidente della Romania Nicusor Dan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo a Galati in Romania: le notizie di oggi 29 maggio

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Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Condanna della Nato

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