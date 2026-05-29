Gucci e Alpine F1 Team hanno annunciato una collaborazione, unendo il mondo del lusso a quello della Formula 1. La partnership è stata possibile grazie alla trasformazione della F1, che ora combina sport e moda. Nessun dettaglio sulle modalità dell’accordo, ma si tratta di un’operazione che mira a integrare i due marchi. La notizia segna un passo importante per le strategie di marketing nel settore automobilistico e del lusso.

La partnership tra Gucci e Alpine F1 Team non sarebbe nata se la Formula 1 non fosse diventata ciò che è oggi, cioè non soltanto uno sport automobilistico. La scelta della maison italiana, guidata da Francesca Bellettini, di diventare title partner della scuderia francese a partire dal 2027 dimostra come il motorsport stia cambiando pubblico, linguaggio e valore commerciale. Il nuovo nome della scuderia sarà “Gucci Racing Alpine Formula One Team”, in quella che rappresenta la prima volta di una grande casa di moda di lusso nel ruolo di title sponsor di un team F1. La Formula 1 non è più uno sport esclusivamente maschile. Per decenni il motorsport è stato percepito come un ambiente prevalentemente maschile, tecnico e poco permeabile al mondo fashion o entertainment. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gucci-Alpine, perché i brand del lusso seguono la F1: la mossa accurata di Briatore e Bellettini

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