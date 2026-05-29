Il Manchester City ha diffuso un video sui social in cui si vede l’allenatore Pep Guardiola incontrare Braydon, il bambino che lo aveva accolto nel suo primo anno in Inghilterra. Nel video, Guardiola e Braydon si trovano a bordo di un taxi, con l’allenatore che si mostra visibilmente emozionato. L’incontro tra i due ha suscitato forti emozioni, con Guardiola che si commuove durante la conversazione con il bambino.

Il Manchester City ha pubblicato sui suoi canali social un video che vede protagonisti Guardiola e Braydon, il bambino che aveva accolto Pep al suo primo anno in Inghilterra, fortunato "vincitore" di un viaggio in taxi insieme all'allenatore. A quei tempi il bimbo aveva fatto una domanda importante a Pep che, prima di lasciare definitivamente Manchester, ha deciso di rispondergli: il video è da brividi!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola strappa-lacrime: che sorpresa a quel bambino che lo aveva accolto al City!

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