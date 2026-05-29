Durante la serie Netflix su Rafael Nadal, si mostra un suo piede deformato dalla sindrome di Müller-Weiss, una condizione presente da oltre vent’anni. Il filmato evidenzia le torsioni e i movimenti innaturali che il tennista ha subito nel corso della carriera, causati da anni di scatti e frenate laterali. La scena si focalizza sulla deformità del piede, senza commenti aggiuntivi o analisi.

A un certo punto di Rafa, la docuserie Netflix dedicata a Rafael Nadal, la telecamera indugia sul suo piede deformato dalla sindrome di Müller-Weiss, consumato da più di vent’anni di torsioni innaturali, di frenate laterali, di scatti eseguiti contro ogni logica biomeccanica. È un’immagine parecchio disturbante, la prova evidente di quanto, nel tennis di Nadal, il suo corpo fosse il vero campo di battaglia. La serie, divisa in quattro episodi diretti da Zach Heinzerling e in uscita su Netflix il 29 maggio, racconta Nadal partendo dalla fine. Dall’annuncio del ritiro nel 2024, preceduto dalla corsa impossibile verso l’ultimo rientro e dai tentativi di prolungare ancora una carriera tra mille sofferenze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Guardare Rafa e chiedersi: quanto dolore siamo disposti ad accettare per diventare i migliori?

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