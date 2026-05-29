Gravina in Puglia | dopo il furto subìto il bar La stazione ha un nuovo gusto di gelato Limone e pistacchio protagonisti

A Gravina in Puglia, il bar La Stazione ha subito un furto. Dopo l’incidente, il titolare ha creato un nuovo gelato ai gusti limone e pistacchio. La novità è un omaggio ai clienti, con il dolce che porta i nomi dei gusti preferiti. Nessuna altra informazione sui dettagli del furto o sulle reazioni, solo la presentazione del nuovo prodotto.

Recentemente aveva subìto un furto nel bar. Ora il titolare Gianfranco Colonna ha elaborato un gelato “dedicato” a quella categoria di persone. —– Dal profilo Instagram del bar della Stazione di Gravina in Puglia: Ladri Bastardi. Una crema vellutata al limone, con crumble al limone e pistacchio. Dolce all’inizio. ma con un retrogusto amaro, proprio come certa gente BASTARDA. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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