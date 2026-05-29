Il nuovo Grand Seiko Ushio 300 è stato presentato come un orologio subacqueo compatto realizzato in titanio ad alta intensità. Il movimento Spring Drive garantisce una maggiore precisione del quadrante, con un'accuratezza di pochi secondi al mese. Il titanio, leggero e resistente, assicura durata e comfort durante l’uso in immersione. Il modello si distingue per le dimensioni contenute e la robustezza del materiale, pensato per le attività subacquee.

? Punti chiave Come influisce il movimento Spring Drive sulla precisione del quadrante?. Perché il titanio ad alta intensità è fondamentale per questo modello?. Cosa determina la scelta delle tonalità blu e verde nel design?. Come cambierà il mercato con l'adozione di casse così compatte?.? In Breve Movimento automatico 9RB1 con autonomia di 72 ore e scarto annuo ±20 secondi.. Cassa in High-Intensity Titanium con diametro compatto di 40,8 mm.. Quadrante con finitura dégradé disponibile in due tonalità blu e verde.. Trend verso dimensioni ridotte per migliorare ergonomia e comfort quotidiano.. Il nuovo subacqueo Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver di Grand Seiko punta a ridefinire gli standard dei modelli compatti grazie alla combinazione tra estetica raffinata e prestazioni tecniche elevate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grand Seiko Ushio 300: il nuovo subacqueo compatto in titanio

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Grand Seikos NEW Ushio 300 Spring Drive UFA Dive Watch

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