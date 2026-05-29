Il consiglio di amministrazione di Gran Sasso Acqua ha confermato all’unanimità Ivo Pagliari come presidente. Tra i nuovi membri del consiglio ci sono professionisti provenienti da diversi settori, scelti per rafforzare le competenze dell’ente. La nomina di Pagliari e l’ingresso dei nuovi membri sono destinati a influenzare la gestione futura dell’acqua a livello regionale, anche attraverso strategie di pianificazione e controllo più coordinate.

? Punti chiave Chi sono i nuovi membri che entreranno nel consiglio d'amministrazione?. Come influirà questa scelta sulla futura gestione regionale dell'acqua?. Perché i sindaci hanno scelto l'unanimità per questa conferma?. Quali criticità storiche dovrà risolvere la nuova squadra di gestione?.? In Breve Marika Aceto confermata nel consiglio, entra il sindaco Domenico Nardis.. Pierluigi Biondi sostiene la continuità per gestire le criticità del territorio.. La gestione deve prepararsi alla futura organizzazione idrica a livello regionale.. Il nuovo consiglio integrerà le esigenze dei comuni nel piano industriale.. L’assemblea dei soci della Gran Sasso Acqua SpA ha ratificato all’unanimità a L’Aquila la conferma di Ivo Pagliari alla presidenza, stabilendo così la linea guida per la gestione del servizio idrico nel comprensorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Sasso Acqua: l’unanimità ratifica Ivo Pagliari alla presidenza

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