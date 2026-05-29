A Grado, i Portatori hanno ricevuto un saluto da parte di Redaelli, che ha ricordato il legame con la tradizione. Si è discusso di come il presepe in Vaticano abbia influenzato le attività dei Portatori. Sono state eletto i nuovi membri che guideranno il sodalizio dopo le recenti elezioni interne. La cerimonia ha segnato il passaggio di consegne e il mantenimento delle pratiche storiche.

? Punti chiave Come ha influenzato il lavoro dei Portatori il presepe in Vaticano?. Chi guiderà ora il sodalizio dopo le nuove elezioni interne?. Perché il Perdòn di Barbana sarà l'ultimo appuntamento con il presule?. Cosa cambierà per la diocesi con il trasferimento di Monsignor Redaelli?.? In Breve Nuovo direttivo con presidente Adelchi Felice Quargnali e vicepresidente Maurizio Tognon.. Segretario Giancarlo Troian e tesoriere Francesco Marocco gestiranno il sodalizio.. Il Perdòn di Barbana si terrà domenica 5 luglio a Grado.. Ricordo del casone lagunare esposto in piazza San Pietro per l'Anno Santo 2025.. Monsignor Carlo Redaelli ha visitato la sede della Caneva a Grado nei giorni scorsi per incontrare i Portatori della Madonna di Barbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grado, il commiato di Redaelli ai Portatori: un legame con la tradizione

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