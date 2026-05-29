¡Gracia! | l’album di Luca Falomi Anaïs Drago e Fausto Beccalossi

Notizia in breve

Il 28 ottobre 2025, a Cavalicco, è stato presentato l’album “¡Gracia!” realizzato da Luca Falomi, Anaïs Drago e Fausto Beccalossi. L’evento si è svolto presso il centro Artesuono e ha visto la partecipazione dei tre musicisti, rispettivamente alla chitarra, al violino e alla fisarmonica. La foto ufficiale dell’evento è stata scattata da Luca A.