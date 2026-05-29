¡Gracia! | l’album di Luca Falomi Anaïs Drago e Fausto Beccalossi
Il 28 ottobre 2025, a Cavalicco, è stato presentato l’album “¡Gracia!” realizzato da Luca Falomi, Anaïs Drago e Fausto Beccalossi. L’evento si è svolto presso il centro Artesuono e ha visto la partecipazione dei tre musicisti, rispettivamente alla chitarra, al violino e alla fisarmonica. La foto ufficiale dell’evento è stata scattata da Luca A.
Cavalicco, 28102025 – Artesuono – Luca Falomi, chitarre – Anais Drago, violino – Fausto Beccalossi, fisarmonica – Foto Luca A. d’AgostinoPhocus Agency © 2025 MILANO – Si chiama “¡Gracia!” il primo album del trio composto dal chitarrista Luca Falomi, dalla violinista Anaïs Drago e dal fisarmonicista Fausto Beccalossi, uscito ieri su cd e digitale per l’etichetta Artesuono. Dopo un tour ad aprile in Sudafrica, il trio presenterà “¡Gracia!” il 16 luglio al Trentino Jazz Festival. Sul piano poetico, il progetto trae ispirazione dalla figura di Federico García Lorca, che visse nel fervore culturale delle avanguardie del primo Novecento, un’epoca in cui musica, poesia e arti visive dialogavano in modo visionario e rivoluzionario. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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