Goma il rischio carestia cresce | blocchi e Ebola minacciano il cibo
Il blocco delle frontiere e l’epidemia di Ebola stanno causando difficoltà nell’approvvigionamento alimentare nella regione di Goma. Si prevede che i prezzi dei beni alimentari aumenteranno a causa delle restrizioni e delle interruzioni nelle forniture. Si stima che decine di migliaia di bambini siano a rischio di malnutrizione acuta nei prossimi mesi, a causa della scarsità di cibo e delle difficoltà nel trasporto.
? Domande chiave Come influenzerà il blocco delle frontiere il prezzo dei beni alimentari?. Quanti bambini rischiano la malnutrizione acuta entro i prossimi mesi?. Perché la lotta all'Ebola sta paralizzando l'approvvigionamento di Goma?. Quale ruolo gioca il controllo dell'M23 nella crisi alimentare attuale?.? In Breve Riserve alimentari a Goma esauribili entro tre mesi senza nuovi aiuti umanitari.. 4,18 milioni di bambini sotto i 5 anni rischiano malnutrizione acuta entro giugno.. Controllo territoriale dell'M23 aggrava l'insicurezza alimentare nel nord-est del Congo.. Chiara Lombardi di Vis sollecita interventi per proteggere i minori nelle scuole. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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