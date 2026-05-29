Goma il rischio carestia cresce | blocchi e Ebola minacciano il cibo

Notizia in breve

Il blocco delle frontiere e l’epidemia di Ebola stanno causando difficoltà nell’approvvigionamento alimentare nella regione di Goma. Si prevede che i prezzi dei beni alimentari aumenteranno a causa delle restrizioni e delle interruzioni nelle forniture. Si stima che decine di migliaia di bambini siano a rischio di malnutrizione acuta nei prossimi mesi, a causa della scarsità di cibo e delle difficoltà nel trasporto.