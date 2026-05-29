Gli studenti delle quinte elementari del Pastonchi hanno ricevuto ufficialmente il tricolore, simbolo nazionale, durante una cerimonia scolastica. Le classi, composte da bambini di diverse nazionalità, hanno partecipato attivamente all’evento, portando avanti un momento di condivisione e identità. La cerimonia ha coinvolto i bambini in un momento di rappresentanza, con il passaggio del vessillo tra gli studenti.

? Domande chiave Cosa significa ricevere ufficialmente il tricolore per gli studenti del Pastonchi?. Come hanno partecipato le diverse nazionalità presenti nelle classi scolastiche?. Perché il Lions Club ha scelto proprio queste scuole del Golfo?. Chi ha accompagnato i bambini durante la solenne cerimonia del simbolo?.? In Breve Partecipazione di autorità locali, Forze dell'Ordine e membri della sezione Alpini.. Interventi formativi di Paola Baroni e Ivano Rebaudo per gli studenti.. Maurino Imbrenda del Lions 108 Ia3 sottolinea il valore educativo del servizio.. Celebrazione con canti e poesie tra alunni di diverse nazionalità a Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo delle Torri: il Tricolore alle quinte elementari del Pastonchi

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