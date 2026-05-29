Golf solidale in campo per l' impresa sociale CavaRei
Un evento di golf è stato organizzato per sostenere un'impresa sociale. I partecipanti hanno giocato con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà. L’attività si è svolta su un campo dedicato e ha coinvolto diversi giocatori, alcuni motivati dalla sfida sportiva, altri dalla volontà di contribuire a iniziative benefiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di golf e sostenitori dell’impresa sociale.
C'è chi gioca a golf per sfida e chi per solidarietà, perché una mazza da golf diventa qualcosa di più: uno strumento per fare del bene. È quello che accadrà martedì 2 giugno al Fiordaliso Golf Club – Oasi di Magliano, in via Maglianella 11B a Forlì, dove andrà in scena la Gara di Beneficenza per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Il golf solidale del SoroptimistSuccesso di adesioni domenica 21 settembre al Golf Club Aosta di Brissogne per la gara benefica organizzata dalla sezione valdostana del Soroptimist International Club, organizzazione mondiale che ... rainews.it