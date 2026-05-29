Golf solidale in campo per l' impresa sociale CavaRei

Notizia in breve

Un evento di golf è stato organizzato per sostenere un'impresa sociale. I partecipanti hanno giocato con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà. L’attività si è svolta su un campo dedicato e ha coinvolto diversi giocatori, alcuni motivati dalla sfida sportiva, altri dalla volontà di contribuire a iniziative benefiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di golf e sostenitori dell’impresa sociale.