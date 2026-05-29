Goldonetta sabato 30 maggio la commedia Le cognate
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Sabato 30 maggio, alle 21 in Golonetta, il Laboratorio Corpo Voce e Parola della Fondazione Teatro Goldoni, presenterà, per la rassegna Laboratori in scena, un autentico capolavoro del teatro canadese scritto da Michel Tremblay: "Le cognate", una graffiante satira del consumismo, ma anche il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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