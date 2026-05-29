Dopo tre anni di discussioni, l’associazione degli scout cattolici ha deciso di includere tra i suoi educatori persone omosessuali e transgender. La scelta mira a contrastare i pregiudizi omolesbobitransfobici all’interno dell’organizzazione. I nuovi capi saranno formati e integrati nel progetto educativo, senza modificare le normative religiose dell’associazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

Soprattutto per un boy scout che affronta la vita con lo strumento in tasca. Per orientarsi meglio sul pianeta genderfluid con lampi di woke, più intricato della Foresta Nera, l’associazione ha deciso di aggiungere ai suoi princìpi anche quello denominato «identità di genere e orientamento sessuale». Significa che per gli educatori «la tendenza affettiva non può costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate a esercitare quando una persona adulta chiede di entrare per svolgere un ruolo educativo». Traduzione: apertura totale al mondo gay e trans, in linea con i parametri sociali di oggi. Il passo è... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli scout cattolici avranno capi gay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ora gli scout cattolici italiani hanno una linea chiara sui capi gayGli scout cattolici italiani hanno adottato un nuovo documento ufficiale che stabilisce una posizione chiara sui capi omosessuali.

La sinistra scopre le toghe politicizzate, che dire sui capi scout gay e Sinner: quindi, oggi…Sinner è rimasto in homepage sui siti di informazione più a lungo rispetto alla copertura della guerra in Iran.

Si parla di: 29 Maggio: il malore di Sinner, un drone russo sulla Romania, bombe di Israele sul Libano.

Agesci apre alle guide Lgbtqia+, perché è una svolta per gli scout italianiL'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. Lo dice il documento Identità di genere ... vanityfair.it

Gli scout cattolici aprono ai capi lgbt. Puntuale arriva l'ira di CogheL'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci) ha approvato un documento intitolato Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo. gayburg.com