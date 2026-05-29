Due F-22 statunitensi sono stati schierati nell’Artico per sorvegliare l’area. L’operazione riguarda le rotte del Nord Pacifico e il controllo dello spazio aereo. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di presenza o sui movimenti successivi. La mossa segue un aumento di attività militare nella regione, considerata strategica. Non sono stati annunciati altri dettagli su obiettivi o esercitazioni in corso.

Lo spazio artico e le direttrici nord-pacifiche stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante negli equilibri della sicurezza internazionale. L’espansione delle capacità di proiezione a lungo raggio, lo sviluppo delle rotte transpolari e l’incremento delle attività militari ad alta latitudine stanno ridisegnando la geometria strategica dell’intero quadrante settentrionale. In questo quadro, il NORAD sta aggiornando la propria architettura di difesa aerea e allerta aerospaziale secondo una logica network-centric, ovvero un modello operativo in cui sensori, piattaforme e centri di comando sono integrati in una rete digitale continua, capace di condividere dati in tempo reale e costruire un quadro operativo unificato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli F-22 USA blindano l’Artico contro nuove minacce

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