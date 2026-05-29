Ravello si conferma come meta preferita per musica, giardini e paesaggi suggestivi. La cittadina della Costiera Amalfitana attrae visitatori grazie a eventi culturali, giardini storici e panorami spettacolari. La combinazione di natura e arte rende Ravello una destinazione molto apprezzata, specialmente nei periodi di maggiore affluenza turistica. Nella zona si trovano numerosi spazi dedicati a concerti, mostre e passeggiate tra ville e terrazze con vista mare.

Musica, giardini e scorci incantevoli eleggono La cittadina della Costiera a perfetto “luogo del cuore”.. Sospesa sul blu, tanto quanto il fiato di chi si affaccia sulle sue terrazze a picco sul Tirreno, Ravello è una successione di gradini e di note musicali, che ha già nell’origine del suo nome, bellezza e ribellione ai dominatori del passato, alle asperità del territorio, alle mode di ogni tempo. Ravello città della Musica Un cammeo inciso nella roccia della Costiera per opera degli Dei, scesi dall’Olimpo in soccorso di Ulisse tentato dalle mitologiche Sirene. ravello luogo del cuore Un’armonia perfetta tra quotidiana semplicità e natura straordinaria: un’innata vocazione ad essere eletta come luogo del cuore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Gli amanti di Ravello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forget Positano: Ravello Italy's 9 Must-Sees

Notizie e thread social correlati

“Gli amanti di Felipe”. Bomba sul re di Spagna, esce la lista presunti amanti nel nuovo libroUn nuovo libro pubblicato in Spagna ha recentemente attirato l’attenzione sulla vita privata del re, rivelando una lista di presunti amanti.

Montecristo Yachting per gli amanti del mareLa collezione di cronografi Locman Montecristo Yachting si arricchisce di tre nuovi modelli da 42 mm.

Ravello Festival 2026, Villa Rufolo accende l’estate: concerti, hotel storici e ristoranti in CostieraRavello Festival 2026, dal 4 luglio al 5 settembre a Villa Rufolo: concerti, grandi nomi, hotel storici e ristoranti ad Amalfi e Ravello ... ilquotidianodellazio.it

Ravello Festival 2026 a Villa Rufolo, tra Monteverdi, Wagner e grandi orchestreDal 4 luglio al 5 settembre, sono 22 appuntamenti del Ravello Festival, giunto alla 74/a edizione. Nello scenario di Villa Rufolo, che già incantò Richard Wagner il quale lo scelse come fonte di ispir ... ansa.it