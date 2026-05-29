Cosa: L’evento d’apertura della stagione di danza con Glass with Silence, uno straordinario viaggio nell’universo coreografico postmoderno di Lucinda Childs e dell’MP3 Dance Project.. Dove e Quando: Presso il Teatro Vascello di Roma, in scena martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 21:00.. Perché: Per riscoprire e vivere in prima persona l’evoluzione di una delle voci più radicali e innovative della scena americana, dove il movimento dei corpi si fonde intimamente con il genio compositivo di Philip Glass.. La ripartenza della stagione culturale e teatrale romana porta con sé una ventata di fresca innovazione e di profonda riflessione estetica, accendendo i riflettori su una delle forme d’arte più complesse e affascinanti della contemporaneità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Glass with Silence: Lucinda Childs al Teatro Vascello

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