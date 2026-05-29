Giro d’Italia oggi 19esima tappa | orario percorso e dove vederla

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La diciannovesima tappa del Giro d’Italia si svolge oggi, venerdì 29 maggio, con un percorso di 151 chilometri tra Feltre e Alleghe.

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(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la diciannovesima tappa. Oggi, venerdì 29 maggio, la Corsa Rosa riparte con la diciannovesima frazione, i 151 chilometri della Feltre-Alleghe. Una tappa da attenzionare e che potrebbe cambiare qualche equilibrio in termini di classifica generale. In maglia rosa c'è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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