Giro d’Italia oggi 19esima tappa | orario percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la diciannovesima tappa. Oggi, venerdì 29 maggio, la Corsa Rosa riparte con la diciannovesima frazione, i 151 chilometri della Feltre-Alleghe. Una tappa da attenzionare e che potrebbe cambiare qualche equilibrio in termini di classifica generale. In maglia rosa c'è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ufficializzata la tappa bellunese del Giro d'Italia

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