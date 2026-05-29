Giro d’Italia a Roma chiusure su Gra e Pontina | limitazioni al traffico

Il passaggio del Giro d’Italia ha provocato chiusure temporanee e deviazioni sul Grande Raccordo Anulare e sulla SS148 Pontina. Le misure sono state adottate per consentire lo svolgimento della corsa ciclistica, con restrizioni al traffico in alcune aree di Roma e Latina. Le autorità hanno comunicato che queste limitazioni saranno in vigore durante le tappe, senza indicare orari specifici.

Latina, 29 maggio 2026 – Chiusure temporanee e deviazioni sul Grande Raccordo Anulare e sulla SS148 Pontina per il passaggio del Giro d’Italia. Le limitazioni al transito scatteranno domenica 31 maggio 2026, in occasione della ventunesima e ultima tappa della corsa rosa, con arrivo a Roma. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18.30 e saranno attivate al momento del passaggio degli atleti. Le restrizioni riguarderanno tutti gli utenti della strada. Sul Grande Raccordo Anulare, lungo la carreggiata interna, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo “Uscita 26 Roma Eur – Via Pontina” in direzione Roma centro, al chilometro 54,300. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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