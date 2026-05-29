Giro d’Italia a Piancavallo | percorso viabilità e come raggiungere la località per la tappa
La prossima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà a Piancavallo, con un percorso di 200 chilometri e un dislivello di 3.000 metri. La viabilità sarà parzialmente modificata per consentire la corsa e garantire la sicurezza. Le strade interessate saranno chiuse o regolamentate durante la gara, e sono stati predisposti percorsi alternativi per i mezzi privati. Si consiglia di verificare le indicazioni ufficiali per gli orari e le modalità di accesso alla zona.
C'è attesa per la entesima tappa del Giro d’Italia 2026. Una tappa di 200 chilometri con un dislivello di 3.750 metri che riporta le lancette ai tempi andati, quando il pirata Marco Pantani vinse nel 1998 facendo una delle sue storiche imprese della sua carriera. Il percorso di sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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