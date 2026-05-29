Giro d’Italia a Piancavallo | percorso viabilità e come raggiungere la località per la tappa

Notizia in breve

La prossima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà a Piancavallo, con un percorso di 200 chilometri e un dislivello di 3.000 metri. La viabilità sarà parzialmente modificata per consentire la corsa e garantire la sicurezza. Le strade interessate saranno chiuse o regolamentate durante la gara, e sono stati predisposti percorsi alternativi per i mezzi privati. Si consiglia di verificare le indicazioni ufficiali per gli orari e le modalità di accesso alla zona.