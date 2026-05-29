Oggi si svolge la 19esima tappa del Giro d’Italia, partendo da Feltre e arrivando ad Alleghe. La corsa attraversa un tratto montano che potrebbe incidere sulla classifica generale. La tappa rappresenta un momento chiave prima del fine settimana, che sarà decisivo per gli atleti in corsa. La gara si svolge su un percorso di montagna con salite e discese, senza variazioni di percorso annunciate.

È il momento di scrivere la storia: il Giro d’Italia entra nel suo cuore nevralgico con la 19esima tappa. Cosa succederà oggi Il Giro d’Italia 2026 entra nel vivo: la diciannovesima tappa, da Feltre ad Alleghe (151 km), è il tappone dolomitico che può decidere la Corsa Rosa. Cinquemila metri di dislivello, sei GPM e la Cima Coppi del Passo Giau a 2.233 metri: ingredienti perfetti per una giornata di fuoco. Il percorso non concede tregua. Dopo l’avvicinamento, scatta la scalata al Passo Duran (prima categoria, 12,1 km all’8,2%), seguito dal Coi (2ª cat., punte al 19%). Sprint intermedio a Palafavera, poi Forcella Staulanza e il momento clou: il Giau. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di oggi: Feltre-Alleghe verso il weekend decisivo

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