Almeno dieci eventi tra festival, concerti e spettacoli si svolgono in tutta la regione nell’ambito di Giovanisì Fest. L’iniziativa coinvolge diverse location e mira a promuovere la creatività giovanile attraverso arte e musica. Partecipano artisti emergenti e realtà locali, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai giovani. La manifestazione si svolge nel corso di diverse settimane e comprende anche esposizioni e workshop dedicati ai giovani talenti.

Festival, concerti, spettacoli, arte e nuove opportunità. La Toscana punta sui giovani e sulla loro creatività con Giovanisì Fest, il progetto che riunisce alcune delle più importanti manifestazioni culturali e musicali del territorio regionale. L’obiettivo è chiaro: trasformare i giovani da semplici spettatori a protagonisti della vita culturale toscana, offrendo spazi di espressione, occasioni di crescita e percorsi capaci di valorizzare idee, talento e partecipazione. In una società sempre più veloce e digitale, la cultura continua a rappresentare uno dei luoghi privilegiati in cui incontrarsi, confrontarsi e costruire nuove esperienze.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Giovanisì Fest, la Toscana scommette sui giovani attraverso cultura e musica

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