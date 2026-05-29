Giornale radio del mattino venerdì 29 maggio

Notizia in breve

Un incidente ha coinvolto due veicoli questa mattina sulla strada principale, provocando la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata diffusa sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è ripresa dopo circa un’ora, ma si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni.