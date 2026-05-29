Giornale radio del mattino venerdì 29 maggio
Un incidente ha coinvolto due veicoli questa mattina sulla strada principale, provocando la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata diffusa sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è ripresa dopo circa un’ora, ma si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni.
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Le notizie del giorno | 08 maggio 2026 - Mattino
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