Giornale radio del mattino venerdì 29 maggio

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente ha coinvolto due veicoli questa mattina sulla strada principale, provocando la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata diffusa sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è ripresa dopo circa un’ora, ma si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni.

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