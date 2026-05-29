Giochi della Gioventù | Agabiti e Tempesta portano l’oro a Rieti

Notizia in breve

Due atleti della regione hanno conquistato l’oro ai Giochi della Gioventù. Alessia Agabiti ha ottenuto il miglior risultato in una disciplina che potrebbe infrangere il record regionale di sedici anni. Matteo Tempesta ha vinto la gara di ostacoli allo Stadio Olimpico, dominando la competizione. I successi si sono svolti durante la manifestazione regionale, attirando l’attenzione sul talento emergente dei giovani atleti.