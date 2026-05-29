Giochi della Gioventù | Agabiti e Tempesta portano l’oro a Rieti
Due atleti della regione hanno conquistato l’oro ai Giochi della Gioventù. Alessia Agabiti ha ottenuto il miglior risultato in una disciplina che potrebbe infrangere il record regionale di sedici anni. Matteo Tempesta ha vinto la gara di ostacoli allo Stadio Olimpico, dominando la competizione. I successi si sono svolti durante la manifestazione regionale, attirando l’attenzione sul talento emergente dei giovani atleti.
? Punti chiave Quale primato regionale di sedici anni rischia di infrangere Alessia Agabiti?. Come ha fatto Matteo Tempesta a dominare gli ostacoli allo Stadio Olimpico?. Perché questi successi dimostrano la forza del sistema sportivo di Rieti?. Cosa aspettarsi dal futuro tecnico di questi due nuovi talenti nazionali?.? In Breve Agabiti segna 5,19 metri nel salto in lungo con vento a +1,7.. Tempesta vince gli 80 ostacoli con tempo di 11,24 secondi.. Risultato Agabiti sfiora record regionale regionale fermo da 16 anni.. Successi confermano l'efficacia del sistema sportivo locale di Rieti.. Alessia Agabiti e Matteo Tempesta conquistano l’oro ai Giochi della Gioventù allo Stadio Olimpico di Roma, portando il talento dell’atletica reatina sul tetto nazionale in una giornata di sport intensa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Giochi della Gioventù, Lazio d'oro all'Olimpico; Giochi della Gioventù, record laziale per Gatti; Atletica reatina in festa: Agabiti e Tempesta d’oro ai Giochi della Gioventù.
Atletica reatina in festa: Agabiti e Tempesta d’oro ai Giochi della Gioventù x.com
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