Ginosa | consegnati dieci alloggi di edilizia popolare A famiglie aventi diritto

Il 28 maggio 2026, sono stati consegnati dieci alloggi di edilizia popolare a Ginosa. Gli appartamenti si trovano in via Caduti di Nassiriya. La consegna è avvenuta in presenza delle famiglie che avevano diritto a riceverli. La consegna è stata organizzata dal Comune. Non sono stati segnalati problemi o ritardi durante la distribuzione.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa: Sono 10 i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica consegnati alle famiglie aventi diritto nella giornata del 28 maggio 2026 in via Caduti di Nassiriya n. 26, a Ginosa. Alla consegna erano presenti il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino, insieme ad amministratori, consiglieri comunali e ARCA Jonica. Gli appartamenti sono stati realizzati da ARCA Jonica, soggetto attuatore e gestore dell’intervento di edilizia residenziale pubblica, e assegnati a seguito dell’avviso pubblico e della conseguente graduatoria del Comune di Ginosa. L’intervento... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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