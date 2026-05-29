Ginnastica psichica in città
La stagione di ginnastica psichica a Trieste inizia sabato 23 maggio 2026 alle 14:30. Gli incontri si svolgeranno in un parco pubblico della città. Per avere dettagli sulla location, è possibile chiamare il numero 3471798315.
La nuova stagione di ginnastica psichica a Trieste, da sabato 23 maggio 2026 - ore 14,30. Per informazioni riguardo il Parco pubblico in cui si terranno gli incontri contattare il numero 3471798315.Altri due incontri si svolgeranno:- Sabato 6 giugno- Sabato 20 giugnoEventuali variazioni degli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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