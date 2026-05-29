Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in modo riservato. La coppia ha mantenuto segrete le nozze, senza comunicati ufficiali o pubblicità. La notizia è stata diffusa da indiscrezioni non confermate. La coppia ha sempre preferito mantenere un basso profilo sulla vita privata.

Gerry Scotti avrebbe sposato in gran segreto la compagna Gabriella Perino. Una scelta che riflette la grande riservatezza che da sempre caratterizza la coppia. Gerry Scotti e Gabriella Perino, spunta l’indiscrezione sulle nozze segrete. Una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo italiano potrebbe aver compiuto il grande passo nel più assoluto silenzio. Nelle ultime ore sta infatti facendo discutere la notizia secondo cui Gerry Scotti avrebbe sposato la compagna Gabriella Perino lontano da telecamere, fotografi e clamore mediatico. L’indiscrezione è stata rilanciata da diverse testate e prende origine da quanto riportato dal settimanale Gente. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in segreto: le indiscrezioni sulle nozze lontane dai riflettori che sorprendono il pubblico

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Gerry Scotti e Gabriella Perino Matrimonio Segreto dopo 15 Anni di Amore

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Gerry Scotti, chi è la fidanzata Gabriella Perino (e perché non ci sono nozze in vista)Gerry Scotti è in una relazione con l'architetta dal 2011, dopo aver divorziato dal suo precedente matrimonio.

Temi più discussi: Gerry Scotti si è sposato in gran segreto: gli amici (non invitati) raccontano tutto; Gabriella Perino, chi è la moglie di Gerry Scotti: la relazione, il lavoro, i figli e la vita lontana dai riflettori; Matrimonio segreto per Gerry Scotti: Senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti, amici, le nozze con la compagna Gabriella Perino; Matrimonio segreto per Gerry Scotti e Gabriella Perino: Alle nozze c'erano solo loro, senza figli, parenti, amici.

#GerryScotti e Gabriella Perino si sono sposati in gran segreto a Milano dopo 15 anni insieme, scegliendo una cerimonia riservata senza parenti, figli o amici e mantenendo il matrimonio lontano dai riflettori per oltre un anno. x.com

Matrimonio segreto per Gerry Scotti e Gabriella Perino: Alle nozze c’erano solo loro, senza figli, parenti, amiciA diffondere l'indiscrezione sulle nozze segrete di Gerry Scotti e Gabriella Perino è stato il settimanale Gente, citando come fonti alcuni amici della coppia. Secondo quanto riporta la rivista, i due ... fanpage.it

Gerry Scotti, nozze segrete con la compagna Gabriella Perino: Matrimonio senza figli, amici e parenti. PerchéUn sì lontano dai riflettori che sorprende i fan vita privata del conduttore più amato della TV italiana, tra riservatezza assoluta e una storia lunga più di dieci anni. libero.it