Gentilezza a Padova | tre giorni tra psicologia e arte per il sociale

A Padova si svolgono tre giorni dedicati alla gentilezza, con focus su psicologia e arte per il sociale. Durante l’evento, esperti spiegheranno come la gentilezza possa influenzare positivamente le dinamiche in ambito lavorativo e sociale. Sono previste discussioni e attività che uniscono arte e psicologia per promuovere comportamenti più empatici. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a scoprire i benefici pratici di un atteggiamento gentile.

? Domande chiave Come può la gentilezza migliorare le dinamiche in un'impresa?. Chi sono gli esperti che spiegheranno il legame tra psicologia e società?. Perché la gentilezza è considerata una competenza pratica per lo sport?. Come influisce la comunicazione sul benessere personale e sociale?.? In Breve Sabato 30 maggio intervento dello psicoterapeuta Enrico Gamba alle ore 20:45. Domenica 31 maggio chiusura con la life coach Paola Maugeri alle ore 17:00. Incontri presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano organizzati da Tara Cittamani. Temi su impresa, educazione, sport e tutela natura per la convivenza civile. Alle ore 18:15 di questo venerdì 29 maggio, la professoressa Daniela Lucangeli aprirà i lavori presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, dando ufficialmente il via alla rassegna #GENTILIAMOCI 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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