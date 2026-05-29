Un educatore è stato condannato a nove anni di reclusione per aver sfruttato una minore. Durante le indagini, sono stati trovati nei dispositivi dell'uomo messaggi e dati che dimostrano l’uso di farmaci per manipolare la vittima. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato dispositivi elettronici contenenti prove di abusi e comunicazioni illegali tra l’educatore e la minore. La sentenza si basa su elementi raccolti durante le perquisizioni e le analisi forensi.

? Punti chiave Come ha fatto un educatore a manipolare la vittima con i farmaci?. Quali prove illegali hanno trovato gli investigatori nei dispositivi dell'uomo?. Perché la condanna inflitta è stata superiore a quella della Procura?. Come possono le strutture assistenziali prevenire simili abusi di potere?.? In Breve Imputato di 35 anni sfruttava la minore tramite ansiolitici e incontri online.. Indagini 2023 hanno rivelato file illegali e dispositivi elettronici resettati.. Condanna per induzione prostituzione, cessione stupefacenti e detenzione materiale illecito.. Servizi sociali di Genova hanno segnalato anomalie garantendo l'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, educatore condannato: 9 anni per lo sfruttamento di una minore

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