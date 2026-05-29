Garlasco la psichiatra Lorettu | La perizia 19 anni dopo? Non facile ma può chiarire molto Ecco cosa gli chiederei
La psichiatra Lorettu ha commentato la possibilità di una perizia eseguita dopo 19 anni, affermando che sebbene sia difficile, può fornire molte risposte. La co-presidente degli psichiatri forensi ha spiegato che tali accertamenti differiscono da altri tipi di analisi e che le domande da rivolgere riguardano aspetti specifici legati alla vicenda. La perizia potrebbe contribuire a chiarire dettagli ancora aperti, anche a distanza di molti anni.
Una perizia psichiatrica su Sempio? Venti anni dopo il delitto di Garlasco? "Può chiarire molto, certo, ma non è facile. Per farla serve una serie di colloqui da leggere insieme alla storia clinica del paziente". A dirlo è la professoressa Liliana Lorettu, co-presidente della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense, tra i massimi esperti in materia."Bisogna però prestare attenzione: non bisogna sempre psicopatologizzare la violenza"., Professoressa, una perizia psichiatrica può essere retroattiva di quasi 20 anni?"Non è un caso isolato, ma nemmeno così frequente. Certo, non è facile. Possono esserci delle perplessità nel valutare una condizione clinica quasi vent'anni dopo, ma un esame ben eseguito può chiarire molti aspetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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