La psichiatra Lorettu ha commentato la possibilità di una perizia eseguita dopo 19 anni, affermando che sebbene sia difficile, può fornire molte risposte. La co-presidente degli psichiatri forensi ha spiegato che tali accertamenti differiscono da altri tipi di analisi e che le domande da rivolgere riguardano aspetti specifici legati alla vicenda. La perizia potrebbe contribuire a chiarire dettagli ancora aperti, anche a distanza di molti anni.

Una perizia psichiatrica su Sempio? Venti anni dopo il delitto di Garlasco? "Può chiarire molto, certo, ma non è facile. Per farla serve una serie di colloqui da leggere insieme alla storia clinica del paziente". A dirlo è la professoressa Liliana Lorettu, co-presidente della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense, tra i massimi esperti in materia."Bisogna però prestare attenzione: non bisogna sempre psicopatologizzare la violenza"., Professoressa, una perizia psichiatrica può essere retroattiva di quasi 20 anni?"Non è un caso isolato, ma nemmeno così frequente. Certo, non è facile. Possono esserci delle perplessità nel valutare una condizione clinica quasi vent'anni dopo, ma un esame ben eseguito può chiarire molti aspetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la psichiatra Lorettu: "La perizia 19 anni dopo? Non facile ma può chiarire molto. Ecco cosa gli chiederei"

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Garlasco, il generale Garofano: «Ecco perché Sempio non può aver commesso l'omicidio»

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